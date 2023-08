Advogado de Anápolis é suspeito de enganar cliente e se apropriar de mais de R$ 40 mil

Um advogado de Anápolis está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), sob a suspeita de ter se apropriado indevidamente de uma indenização destinada a um cliente dele.

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima – um homem, de 38 anos – contratou o profissional para uma ação previdenciária na Justiça.

Ele saiu vitorioso na ocasião, onde ficou estabelecido que a vítima deveria receber uma indenização de pouco mais de R$ 40 mil.

No entanto, o cliente nunca chegou a ver esse dinheiro e mantinha contato com o advogado para saber como estava o andamento do processo.

Após meses esperando, a vítima decidiu ir até a Justiça Federal para checar a situação por conta própria. Ao fazer a consulta, ele descobriu que a quantia da indenização já tinha sido sacada pelo suspeito, em novembro de 2022.

Revoltado, o cliente decidiu prestar uma queixa contra o profissional em uma delegacia de Anápolis.

Caberá agora aos agentes da PC dar prosseguimento às investigações do ocorrido.