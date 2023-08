Projetos que contrariam servidores continuam sem data para retornar à Câmara de Anápolis

A Câmara Municipal de Anápolis retoma as atividades legislativas nesta segunda-feira (06) sem a base do prefeito Roberto Naves (PP) ter a segurança necessária para votar os projetos polêmicos apresentados 20 dias atrás, em sessão extraordinária.

Para quem não se lembra, os textos apresentados pretendiam aumentar a contribuição dos servidores ao ISSA de 14% para 22% e retirar a gratificação dos agentes de combates de saúde (ACS) e dos agentes de combate a endemias (ACE).

À Rápidas do Portal 6, o vereador Jakson Charles (PSB), líder do prefeito na Câmara, disse que estes projetos não devem entrar tão cedo no rito ordinário e só serão votadas com o aval de Roberto.

“Tive uma reunião com a Procuradoria e a secretária de Saúde na quarta-feira (02) para tratar do assunto. A princípio, manteremos fora da pauta para uma discussão com o prefeito, se possível, até o final da próxima semana. Na oportunidade, apresentaremos algumas alternativas ao prefeito. Porém, a decisão final ficará a cargo dele próprio. Até que isso aconteça os projetos continuam fora das pautas”, adiantou.

Briga anima os corredores da Câmara de Anápolis

Dois vereadores considerados “quase irmãos” na Câmara de Anápolis estão rompidos após um não se solidarizar publicamente com o outro.

A situação é acompanhada com pipoca por aqueles que torcem para que a briga chegue à tribuna.

Um deles saiu à força da base e a outra não quer correr o risco de perder os cargos e acessos que tem.

A indireta de Caiado para Romeu Zema

O governador Ronaldo Caiado (UB) reagiu à fala de Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, que disse que o Brasil é um grande “produtor rural, que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito”, fazendo referência aos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

Caiado atribuiu a fala ao estresse causado pela Reforma Tributária e disse que as “diferenças não precisam ser sinônimo de divergência”.

O que a vice-governadora do Ceará veio fazer em Goiás

Vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB) esteve no último sábado (05), em Goiânia. Ela acompanhou a partida entre Goiás e Fortaleza, que jogaram no estádio da Serrinha.

Jade Romero é casada com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que também veio à capital.

Cachoeira Alta tem novo prefeito

Eleitores de Cachoeira Alta, na região Sul de Goiás, foram às urnas neste domingo (06) para eleger o novo prefeito e vice-prefeito da cidade.

A chapa eleita foi a composta por Marcelo Paula (MDB) e Michele Alves (MDB), com 56,08% dos votos. Eles vão administrar a cidade até dezembro de 2024.

Mesmo sem casa, Anápolis se classifica na Série D

Devido à realização do Arraiana no estádio Jonas Duarte, o Anápolis, único representante goiano na Série D, ficou sem casa para realizar o jogo da volta, contra o Democrata (MG).

No estádio Olímpico, em Goiânia, o Galo venceu pelo placar de 3×1 e se classificou para as oitavas de final, onde vai enfrentar a Ferroviária (SP).

Nota 10

Para o programa “Goiás por Elas” da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

A iniciativa atende vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social, com medidas protetivas e inscritas no CadÚnico.

As beneficiárias recebem R$ 300 mensalmente por até um ano.

Nota Zero

Para o lamentável caso da falsa médica humilhando motorista de aplicativo que mais uma vez levou Anápolis às manchetes nacionais de forma de negativa.