Festival de comédia em Goiânia terá apresentação de Jacques Vanier e entrada gratuita

Para os goianos que estão em busca de um programa diferente, acessível e divertido, a 2ª edição do Festival Goiânia Humor em Cena chega a capital nesta semana.

O evento acontecerá no Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro, no Jardim Goiás e seguirá até sexta-feira (11), todos os dias das 13h30 até às 21h50. A entrada é gratuita.

Durante os dias de evento, os participantes poderão conferir diversas apresentações humorísticas, além de exibições de filmes de comédia e ações formativas de artistas goianos.

Entre os nomes confirmados para participar do festival, estão: Jacques Vanier, Fidelis Falante, Breno Castro, Victor Baliane, Lucas Batt, Leonardo Gomes, grupo “Teatro Destinatário” e entre outros.

Vale lembrar que o evento é patrocinado pela Prefeitura de Goiânia e tem como objetivo fortalecer a cultural local, além de incentivar a participação dos moradores da cidade em festivais desse tipo.

Veja a programação completa:

Terça-feira (08)

15h – Aline com Certeza e sua turma em Nota Baixa na Escola

15:30h – Grupo Teatro Destinatários em Contos de enganar a morte

16h – Leonardo Gomes em Geraldo um novo SEU

16:50h – Erivaldo Nery em O Rio do Riso

17:10h – Mauri de Castro em Mestres do Humor

18:30h – Abertura

19h – Victor Baliane em Mundo Artístico

19:30h – Clébio Nascimento em Cumpadi Chico e Francisco: Dois dedos de prosa

20h – Leonardo Gomes em Geraldo um novo SEU

20:50h – Jacques Vanier em Jacques e sua vida no palco

21:40h – Debate com os artistas

Quarta-feira (09)

13:30h – Abertura

14h- Mostra de Filmes Martins Muniz

15h – Maxwell Alves em Mobirety Boy

15h30 – Guilherme Henrique em Guilherme D’Lucca e sua carreira musical

16h – Trupe Asas de Picadeiro em Comédias circenses

16h30 – Ilson Araújo em Mestres do Humor

18h30 – Abertura

19h – Apresentação do Projeto

19h30 – Guilherme Henrique em Guilherme D’Lucca e sua carreira musical

20h – Brenno Castro em Brenno Castro – Stand Up

20h30 – Michel Rodrigues em Zé Golinho e mais uma noite de humor

21h – Thiago Tubão em Tubas o Show!

21h50 – Debate com os artistas

Quinta-feira (10)

13h30 – Abertura

14h- Mostra de Filmes Martins Muniz

15h – Nalda Vieira e Arthur em Velha Chica levada da breca

15h30 – Luiz Claudio em Curto Circuito de Cultura

16h – George Breno em O deboche da morte

16h30 – Luzia Mello em Mestres do Humor

18h30 – Abertura

19h – Leleco Dias em Carmem Miranda

19h30 – Joao Pedro Siqueira em Contos e desencontros do Pedrinho

20h – Thiago Tubão em Tubas o Show!

20h30 – Alê Aires em Alê no Teatro

21h – Marx William, Hady e Miguel em Grupo Marx

21h50 – Debate com os artistas

Sexta-feira (11)

13h30 – Abertura

14h – Mostra de Filmes Martins Muniz

15h – Anne Leandro em Confissões de uma beata

15h30 – Jeffrey Allen em Dona Lourdes

16h – Erivaldo Nery em O Rio do Riso

16h30 – Eurípedes de Oliveira em Mestres do Humor

18h30 – Abertura

19h – Leleco Dias em Abandonada por você

19h30 – Joao Gabriel Siqueira em O guerreiro Gabriel

20h – Lucas Batista em Uma comédia do absurdo

20h30 – Monique Rodrigues em Tá Grave!

21h – Fidelis Falante em Fidélis Super Falante

21h50 – Debate com os artistas