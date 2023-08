Ainda é tempo para alguns signos que vão dar a volta por cima se recuperarem do baque de Vênus retrógrado e começarem a prospectar novos caminhos. O amor pode estar em alta e vocês precisam se esforçar para voltarem a ser felizes.

Acontece que certos nativos sentiram um mix de emoções nos primeiros dias deste mês com alguns fins de ciclos. Agora é hora de erguer a cabeça e receber todas as bênçãos que o universo poderá estar entregando.

Alguém muito querido pode estar se aproximando de mansinho para conquistar esse coração duro. Não resista! Logo mais, alguns signos terão os melhores dias de 2023.

Confira logo abaixo quais serão os nativos contemplados com a sorte de uma paixão avassaladora e segura ainda neste mês de agosto. Veja!

3 signos que vão dar a volta por cima e terminar agosto com sorte no amor:

1. Touro

Os taurinos viveram altos e baixos neste ano. Primeiramente, passaram por um momento de maior reclusão, depois acabaram se machucando com as expectativas frustradas. Mas chega!

É hora de dar uma repaginada na vida, começando um novo capítulo de muito amor e felicidade. Os inícios tendem a ser mais difíceis para esses nativos, mas não se boicotem da paixão.

2. Leão

Os leoninos estão vivendo, sem dúvidas, a melhor época de suas vidas, tanto no profissional, quanto no financeiro e romântico. Até o final do mês, é bem possível que esses nativos encontrem seu cobertor de orelha.

Será uma relação estável e muito segura, recheada de cumplicidade. Saiba ser paciente e não ultrapasse os limites.

3. Sagitário

Por fim, os sagitarianos também poderão encontrar uma paixão de dar inveja no povo. Os nativos acabaram ficando um pouco desgostosos dos sentimentos no primeiro semestre.

No entanto, essa virada de chave poderá ser surpreendentemente positiva. Não tenham medo e confiem no processo!

