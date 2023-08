Gigantes do DAIA fazem Anápolis arrecadar mais de R$ 30 milhões com a “taxa do agro”

Dos mais de R$ 657 milhões arrecadados pelo Fundeinfra (Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), um total de R$ 30,2 milhões foram recolhidos em Anápolis.

Conhecido por abrigar o maior polo industrial de Goiás, o município só está abaixo de Rio Verde e Jataí entre os que mais contribuíram.

A Rápidas do Portal 6 apurou que o desempenho surpreendente se explica pela arrecadação do imposto por três gigantes que o DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis) abriga: Granol (óleo e derivados), Champion (ração animal) e Brejeiro (beneficiamento de arroz, feijão e óleo).

Nesta quinta-feira (10), o Conselho Gestor do Fundeinfra se reúne para analisar os números do primeiro semestre e pode selar o destino das benfeitorias que o município deve receber como investimentos.

Vale lembrar que o governador Ronaldo Caiado (UB) garantiu que os recursos do chamado “imposto do agro” serão usados, impreterivelmente, em benefício do próprio setor e nos locais de origem.

Ou seja, se a promessa for cumprida, Anápolis, que teme perder pelo menos R$ 60 milhões com a Reforma Tributária ainda em tramitação no Congresso, sem se dar conta vai acabar vendo-se compensada em 50% pelas perdas que deve ter em matéria de investimentos.

Discórdia está levando Câmara de Anápolis à loucura

Mal voltaram as sessões ordinárias na Câmara de Anápolis e os vereadores já não aguentam mais. As constantes discussões entre Dominguinhos (PV), Jakson Charles (PSB) e Suender (PRTB) vêm tomando a maior parte do tempo das sessões.

“Ninguém aguenta mais essas discussões improdutivas entre os três”, disse um vereador à Rápidas.

Baleia vai prestigiar Gustavo Mendanha

Ainda sem data para acontecer, a cerimônia de filiação de Gustavo Mendanha ao MDB terá a presença de Baleia Rossi, presidente nacional do partido.

Vale lembrar que Mendanha era filiado ao MDB até 2022. A saída da sigla ocorreu para que ele pudesse disputar o Governo Estadual.

Gomide nos bastidores para UEG ter mais professores com dedicação exclusiva

O deputado estadual Antônio Gomide (PT) tem atuado para aumentar o número de professores em dedicação exclusiva na Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Atualmente, a lei determina que a instituição pode ter até 66% dos docentes trabalhando desta maneira.

No entanto, apenas 35,16% dos professores estão no Regime de Tempo Integral de Dedicação à Docência e à Pesquisa (RTIDP).

Decisão em Brasília pode surpreender Republicanos em Anápolis

Uma costura está sendo feita para que o Republicanos não caia no colo de Roberto Naves, em Anápolis.

Conta com a participação de parlamentares com mandato e com a cúpula do partido em Brasília.

Festão no Flamboyant vai inaugurar chegada da Regus a Goiás

A Regus inaugura, nesta quinta-feira (10), a primeira unidade da empresa em Goiânia, no Shopping Flamboyant.

Referência em escritórios e salas de reunião, a empresa realizará um coquetel com a imprensa e convidados especiais para celebrar a chegada em Goiás.

Nota 10

Para o atleta anapolino Gabriel Douglas. Apesar da falta de incentivo no esporte, o velocista, que precisou realizar uma rifa para poder viajar, conquistou a medalha de bronze no revezamento 4x400m no Campeonato Panamericano, disputado em Porto Rico.

Nota Zero

Para a Câmara de Anápolis que irá contratar uma empresa para fornecer buffet para 450 pessoas. A medida ocorre em um momento em que problemas se acumulam pela cidade.