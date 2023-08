Imagens mostram onde foi encontrado corpo de auditor fiscal morto em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil (PC) divulgou nesta quarta-feira (09) imagens que mostram o local em que o corpo do auditor fiscal Lindomar Modesto de Souza, de 57 anos, morto durante um possível latrocínio, foi encontrado. A residência fica localizada no Conjunto Planície, em Aparecida de Goiânia.

Na gravação divulgada pela corporação, os agentes aparecem adentrando a propriedade, passando por um corredor estreito e indo até o fundo do imóvel, que está cercado por terra.

Ainda na filmagem, é possível ver os policiais se aproximando de um ponto e encontrando uma cova com profundidade de 1,5 metros, onde o homem foi localizado no dia 12 de julho.

Até o momento uma mulher foi presa em Carolina, no Maranhão, acusada de ser a mentora e autora do crime. Um homem, identificado como Dilleno Vieira Da Silva, de 47 anos, está foragido e é procurado pela organização.

Conforme noticiado, Lindomar estava desaparecido desde o dia 06 de julho. O sumiço do homem foi relatado pela filha dele à Polícia Militar (PM), que afirmou que o profissional nunca havia “sumido” por tanto tempo.

O auditor fiscal foi encontrado no dia 12 de julho, um dia após o veículo dele, um Jeep Renegade, ter sido localizado em Carolina, no Maranhão.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o automóvel estava sendo utilizado pela suposta autora do crime, mas foi abandonado no município no dia 11 do mesmo mês. O caso segue sendo investigado.