Olimpíada de empreendedorismo da UFG vai premiar universitários com mais de R$ 30 mil

A Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu inscrições para a 10ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário (OEU), que irá selecionar e premiar as melhores iniciativas na área, formuladas por estudantes de graduação ou pós-graduação.

As inscrições seguirão abertas até dia 1º de setembro e poderão participar tanto equipes do Brasil quanto do exterior.

O evento ocorrerá em formato remoto, distribuindo um total de R$ 32 mil em prêmios, divididos entre os melhores colocados nas categorias “Negócio Inovador” e ” Negócio de Impacto Socioambiental (NIS)”.

A primeira avaliará propostas disruptivas e com potencial de lucratividade, enquanto a segunda já prioriza ideias que transformem a sociedade e o meio ambiente, além de também gerar lucros.

As equipes podem ser formadas por grupos de três a cinco estudantes, obrigatoriamente matriculados em Instituição de Ensino Superior (IES) do Brasil ou do exterior. Além deles, também podem ser indicados até dois orientadores, os quais podem ser professores universitários ou profissionais de mercado com graduação.

A primeira etapa é a homologação das inscrições, que será seguida por três meses de orientações e desenvolvimento das ideias para o evento. Os grupos terão que produzir também dois vídeos de apresentação da proposta, além de participar de avaliações classificatórias e mentorias.

A banca final e a premiação estão previstas para o dia 09 de dezembro de 2023.

Prêmios

Os primeiros colocados receberão R$ 7 mil de premiação, os segundos R$ 5 mil e os terceiros R$ 3 mil, além de que todos os classificados terão direito a vaga, sem custos, no próximo ciclo de pré-incubação do Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI-UFG), contando que se enquadrem nos critérios de seleção do Programa de Incubação de Empresas.

Outra novidade apresentada nesta edição é o Prêmio Diversidade e Inclusão Social (DIS), no valor de R$ 2 mil, que será entregue às equipes que contemplem a diversidade em termos de gênero, raça, etnia, orientação sexual, idade, origens e segmentos da sociedade historicamente discriminados. O prêmio será entregue independentemente do grupo ter vencido ou não a competição.

Esta edição da Olimpíada tem o apoio institucional de diversas fundações, dentre elas a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc), Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural (Fundação RTVE) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás (Sebrae-GO).