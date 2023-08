‘Passei meses vendendo paçocas na rua até conseguir minha primeira batedeira’, conta confeiteira de Anápolis que viralizou

Há males que vem para o bem. A confeiteira Dayane Silva, de 29 anos, é prova viva disso. Após passar por uma situação extremamente desconfortável com uma cliente, o relato do ocorrido bombou em todo o Brasil e o perfil dela no Instagram subiu de cerca de mil seguidores para mais de 40 mil.

Entretanto, poucas pessoas sabem da real história por trás da profissional, que veio de uma origem bastante humilde até conseguir ingressar no mercado. Ela conta que chegou até mesmo a vender paçocas na rua para conseguir juntar dinheiro e investir na profissão que tanto ama.

Ao Portal 6, Dayane revelou que sempre foi apaixonada pela culinária. Ainda quando criança, adorava mexer com bolos e já ficava se arriscando em receitas na cozinha de casa.

“Fui crescendo e continuei a fazer, mas não profissionalmente. Até tentei ir pra outras áreas, mas eu sentia que o que me fazia feliz mesmo era fazer bolos e doces”, contou.

O tempo foi passando e as dificuldades se tornando cada vez mais frequentes, até que, no começo deste ano, ela e o marido acabaram ficando desempregados.

Sem ter aonde recorrer e necessitando de alguma forma de sustento, Dayane pediu R$ 25 para a mãe, a fim de que pudesse comprar uma caixa de paçocas e revende-las.

“Passei alguns meses vendendo elas lá no semáforo de frente o Atende Mais da Avenida Brasil até que consegui juntar um dinheiro, investi esse dinheiro em insumos e comprei uma batedeira de mão, daquelas bem simples mesmo baratinhas, produzi alguns doces e saímos [ela e o esposo] pra rua”, revelou.

As vendas foram dando certo e a confeiteira tentou buscar formas de se especializar ainda mais. Porém, pela condição financeira que tinha, não foi capaz de pagar nenhum curso.

“Foi então que eu vi em um grupo de bairro que teria alguns cursos gratuitos aqui no bairro, na mesma hora fui lá e me inscrevi. Foi um divisor de águas na minha vida, aprendi várias coisas e conquistei meu tão sonhado diploma”, disse.

“Hoje eu me dedico totalmente aos doces, e tem sido minha principal fonte de renda”, terminou.