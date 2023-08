6 coisas que dá para fazer com a banana e poucas pessoas já experimentaram

Comprou muita banana e não tem para onde correr com tanta fruta em casa?

Pois bem, hoje vamos solucionar o problema! Preparamos para você uma lista (deliciosa) com receitinhas para aproveitar mais o vegetal na sua casa, desde as unidades que estiverem mais maduras, até as mais verdes.

Prepare seu estômago e venha conosco!

6 coisas que dá para fazer com a banana e poucas pessoas experimentam:

1. Bolo de banana caramelizado

Começando nossa lista, aqui está uma alternativa clássica para aproveitar suas bananas, principalmente se estiverem bem maduras!

Esse bolo, sem dúvidas, vai conquistar o paladar até daqueles mais resistentes à fruta. Assista ao vídeo e aprenda a fazer:

2. Banoffee

Não tem como falar de banana, sem nos referir a clássica banoffee, não é mesmo?

Essa deliciosa torta parece ser de alto custo, mas a real é que ela não pesa nem um pouco no seu bolso. Veja:

3. Brigadeiro

Acredite se quiser, mas existe uma receita de brigadeiro fit, feito a base de banana, que pode ser a solução perfeita para você que quer comer um docinho sem sair da dieta.

Veja a receita e aprenda o quão simples é!

4. Panqueca

Se você procura um café da manhã ou lanche da tarde diferenciado, aqui está a saída perfeita e de quebra, você ainda aproveita suas bananas!

Essa receita de panqueca de banana é uma delícia e é super versátil

5. Bolo de caneca

Ao lado das panquecas, temos o bolo de caneca feito no micro-ondas. Essa delícia pode te ajudar muito em casa, caso você procure um lanchinho prático e rápido.

6. Chips

Por fim, para você que busca um petisco saudável e delicioso, aqui está ele! E o melhor de tudo: você pode brincar com essa receita e deixá-la tanto doce, quanto salgada.

Lembre-se: Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real em tempo real!