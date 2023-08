Confeiteira recebe proposta inacreditável da amiga que vai fazer aniversário de 15 anos da filha

A contadora de histórias reais, em 1° pessoa, Amanda Castro, viralizou ao publicar o relato de uma confeiteira que recebeu um pedido inusitado da amiga. O caso tem dado o que falar na internet.

Segundo a influencer, a profissional teria recebido a ‘intimação’ da colega – com mais de 20 anos de amizade – para fazer o bolo de aniversário da filha de 15 anos.

No vídeo, ela começa dizendo “o convite da amiga de 20 anos de amizade. Oi, amiga, queria muito te convidar para o aniversário da minha filha e queria já te pedir um bolo de andar para 120 pessoas (…).”

O que ela não esperava era a forma de pagamento subentendida que a tal amiga deixou na mensagem para conseguir a encomenda para a festa da filha.

“Eu queria muito fazer a festinha dela só que para pagar um bolo eu não tenho como e como você faz o bolo para você só faria o valor dos ingredientes, né? Tem como, amiga, você me dar o bolo em casa para minha filha?”, disse a cliente na mensagem.

A encomenda era de um bolo de andar para mais de 10 pessoas, no sabor pistache, com nozes e com maçã caramelizada para o dia 24 de setembro.

Só que, como a data marcada coincidia com o aniversário da confeiteira, ela acabou agradecendo o convite. “Não vou poder ir, é exatamente o dia do meu aniversário e vou viajar”,

Insistente, a amiga mesmo assim pediu para que ela mandasse o bolo para pegar no sábado. “Não, amiga, foge do meu orçamento, desculpa. Mando uma lembrancinha para ela. Posso fazer 400 brigadeiros e te mandar na sexta.”

Confira o vídeo completo: