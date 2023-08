Abertas mais de 50 vagas para ingresso no Tribunal de Justiça de Goiás

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) divulgou a abertura do concurso público para o cargo de juiz substituto.

Apesar do anúncio, o edital do certame só será publicado oficialmente na próxima segunda-feira (14). No entanto, algumas informações importantes já foram comunicadas.

No total, são 52 vagas previstas, com possibilidade de preenchimento de vagas adicionais que surgirem durante a validade do concurso, conforme a necessidade.

A banca organizadora do processo seletivo será a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e as inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da entidade.

As pessoas interessadas poderão fazer o registro entre os dias 21 de agosto e 04 de outubro.

Os candidatos serão avaliados em duas etapas. A primeira será uma prova objetiva seletiva, prevista para o dia 17 de dezembro.

Inicialmente, a avaliação deve ser aplicada em Goiânia. No entanto, se houver um grande número de inscritos, a FGV poderá designar candidatos para cidades próximas.

A segunda etapa será uma prova escrita discursiva e prática de sentença. Contudo, o TJGO ainda não divulgou o local e data quando será aplicada essa fase do processo seletivo.