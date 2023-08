Com água translúcida e vista hipnotizante, lago vira sensação para quem busca descanso em Goiás

Águas cristalinas em tons azuis, rodeadas por uma vegetação de tirar o fôlego e preços acessíveis.

Essas são algumas das principais características que definem e atraem os turistas até um pequeno ambiente fixado na Vila Propício, em Goiás, chamado Lago Azul.

Localizada em uma propriedade particular, a beleza exuberante e cercada por paisagens naturais são um dos pontos chaves para tornar o lugar digno de um cenário ‘instagramável’.

Isso porque o lago é possuidor de uma água translúcida, em que é possível até mesmo ver os peixes nadando dentro dela.

Mas não é somente o banho e o ambiente relaxante que o espaço oferece. Para além da vista hipnotizante, o ponto também conta com uma área de camping com mesas, banquetas e até churrasqueiras.

Além disso, para dar uma incrementada na hora do mergulho, o Lago Azul ainda dispõe de águas mornas, além de boias, almoço e internet à parte.

Para passar a noite no local, conforme constatado no perfil do Instagram da propriedade, no dia 11 de agosto, o valor cobrado é de R$ 80 por pessoa. Já para aqueles que desejarem ficar apenas durante um tempo, o preço individual é de R$ 40.

Vale lembrar que o ambiente é aberto de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Veja um vídeo do local: