Com apenas 11 anos, anapolino desponta como uma das maiores promessas do futebol goiano

Saulo Filho, um jogador de futebol de apenas 11 anos, já é tido como uma revelação e promessa do Goiás Esporte Clube. Natural de Anápolis, ele atua pelo time tanto nas modalidades de campo e society, quanto na quadra.

O jovem atleta, inclusive, já despontou como artilheiro em diversas competições e até deixou para trás os solos anapolinos, para atuar no exterior.

Em entrevista ao Portal 6, ele e o pai relembraram grandes momentos vividos e revelaram quais são os sonhos e aspirações do garoto e da família para o futuro.

“Ele começou a treinar aos 04 anos, aqui no CRA Futsal, em Anápolis, e depois no antigo Corinthians da cidade, que hoje é o Santa Cruz”, relembrou o pai.

“Neste ano, ele foi o jogador que mais fez gols pelo Goiás em todas as categorias”, completou com orgulho.

E a rotina do pequeno faz jus às aspirações. São treinos de campão e quadra às segundas, quartas e sextas, além de práticas de fortalecimento dos fundamentos e academia às terças e quintas.

Dentre as conquistas acumuladas, estão diversas artilharias – como a do Campeonato Brasileiro de Futsal – e em uma competição na Argentina. Ele já foi campeão também da Go Cup, considerada a maior competição de futebol infantil do mundo, reunindo times de diversos países.

“Jogar fora do país foi uma grande experiência, pois tive a oportunidade de jogar contra times diferentes, como o Boca Juniors e o River Plate [dois dos maiores times argentinos]. Lá, eu fui artilheiro e dei o meu melhor”, contou o camisa 10.

Entre medalhas e troféus, Saulo segue balanceando a vida entre Anápolis e Goiânia, onde comparece para treinar. Ele ainda terá um novo desafio, atuando pelo Goiás em outra edição do campeonato brasileiro de futsal, só que desta vez jogando em uma categoria acima.

“Meu sonho é ser um jogador reconhecido, jogar e ganhar uma Copa do Mundo e várias bolas de ouro”, finalizou, comprometido e confiante na bela trajetória que vem construindo no esporte.