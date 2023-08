Escândalo em Campo Limpo: mãe pode estar aliciando a filha de 14 anos com homem de 33

O olhar atento de conselheira tutelar pode ter desmascarado um histórico de crimes praticados – com maiores evidências aos finais de semana – em uma casa localizada na região Central de Campo Limpo de Goiás.

O Portal 6 apurou que, era manhã de domingo de Dia dos Pais, quando a Polícia Militar recebeu uma denúncia feita pela profissional de que a residência era usada para a prática de prostituição – além do consumo de bebidas alcóolicas e uso de drogas.

Ao chegarem ao local, os policiais notaram o primeiro agravante: a presença de, pelo menos, duas crianças – cujas idades não foram reveladas – e uma garota de 14 anos.

O segundo: de que a adolescente estaria dormindo com um homem de 33 anos – apresentado como namorado há dois anos.

Ao ser abordada, a mãe, de 29 anos, dona do espaço, confirmou quase tudo: tanto o relacionamento da filha menor de idade com o homem mais velho até as festas realizadas periodicamente aos finais de semana. A negativa: o ato de prostituição.

Quando chegou a vez de colher o depoimento do suposto namorado da adolescente, a história ganhou mais um elemento. Ele assumiu ser usuário de drogas e ainda foi encontrada uma porção dentro do quarto do ‘casal’.

Diante da situação, o homem foi encaminhado para a delegacia e um exame de corpo de delito foi solicitado para comprovar se houve prática sexual delituosa.