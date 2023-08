Goiânia não terá mais voo direto para um dos principais aeroportos do país

O Aeroporto Internacional de Goiânia anunciou uma mudança na oferta de voos para um dos principais pontos de desembarques do Brasil. A partir de agora, o Santa Genoveva não oferecerá mais trajetos diretos para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ).

A alteração faz parte de um decreto do Governo Federal, assinado na quinta-feira (10) pelo presidente Lula (PT), que define que apenas voos com origem ou destino a um perímetro de 400 km poderão desembarcar no terminal carioca. A ação tem validade a partir de 02 de janeiro de 2024.

Com o sancionamento da lei, voos de Goiânia com destino ao RJ serão direcionados para o Aeroporto Galeão, que fica na Ilha do Governador, a 20 km do Centro.

De acordo com a União, a medida visa estimular e ampliar o fluxo de aeronaves recebidas no Galeão que, atualmente, opera com 20% da capacidade total.

Vale lembrar que os voos para o Aeroporto Santos Dumont ainda continuarão sendo executados na Pampulha, em Belo Horizonte (BH), Congonhas (São Paulo) e Vitória, no Espírito Santo (ES).