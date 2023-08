Mistério das sandálias em supermercado de Anápolis é resolvido após monitoramento de segurança

Os sucessivos furtos de sandálias e que, por um tempo, tiraram a paz de um gerente de supermercado tiveram um desfecho positivo para o administrador do estabelecimento. Isso porque, durante uma nova empreitada, o suspeito, de 38 anos, acabou sendo ‘pego no pulo’. Tudo isso aconteceu na segunda-feira (14) no Parque Calixtópolis, em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, o suposto criminoso vinha sendo monitorado pela equipe de segurança do local após ser flagrado pelas câmeras furtando algumas sandálias no estabelecimento.

Na ocasião, ao avistar o homem entrando no comércio e já ciente do histórico, um segurança que estava no momento, decidiu notificar o time de monitoramento sobre a chegada dele.

A desconfiança do profissional logo se confirmou. Em um dado momento, o profissional foi avisado de que o homem havia colocado uma sandália, avaliada em R$ 66,09, dentro da calça.

Ao tentar sair do espaço, ele foi abordado pelo segurança que o questionou sobre o delito. Ao perceber a situação, o suspeito tentou fugir do local, mas foi impedido pelo trabalhador. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local.

Questionado pelos militares sobre a ação, ele confirmou o crime e afirmou que não era a primeira vez que praticava o delito. Preso, foi encaminhado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).