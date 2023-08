Stock Car chega a Goiânia com ingressos a partir de R$ 25

A segunda corrida da temporada 2023 da Stock Car Pro Series em Goiânia já tem data marcada para acontecer: 26 e 27 de agosto.

A etapa ocorrerá no Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado às margens da GO-020.

Nos dois dias, os fãs de automobilismo poderão acompanhar os treinos dos pilotos, além da etapa de classificação e as corridas oficiais em questão.

Intercalado com os eventos da Stock Car Pro Series, também ocorrerão etapas da Copa HB20 e da F4-BRB no Autódromo de Goiânia, conforme o cronograma divulgado.

Você pode conferir com detalhes abaixo:

Os ingressos para acompanhar as corridas estão sendo vendidos por meio da plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 25 até R$ 200 – este, mais caro, com direito a visitação aos boxes.

Vale destacar que as entradas darão acesso aos dois dias de eventos, independente do preço. O estacionamento no local custará R$ 30 a diária.

Nas duas datas, os portões irão abrir às 07h30.