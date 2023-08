DAIA 2 não sai do papel e Codego agora tem nova previsão para inaugurar ampliação do distrito

Prometido para ser lançado em março deste ano, a extensão do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA 2) ainda está longe de ser realidade.

Oficialmente, a versão da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) atribui o atraso à falta de capacidade energética que existe atualmente no DAIA.

No entanto, fontes ouvidas pela Rápidas do Portal 6 garantem que este é um problema pequeno se comparado a outros que atualmente cercam o início das atividades no novo distrito.

Uma das falhas apontadas ocorreu na seleção das empresas. O processo licitatório não foi realizado com a transparência necessária e, por conta disso, existe o temor de que o Ministério Público entre no caso para investigar possíveis equívocos no chamamento.

Para que o problema não seja judicializado, um novo credenciamento deve ser aberto em breve, cancelando todas as etapas feitas anteriormente.

Conforme a Codego, foram realizados 33 pedidos de áreas protocoladas até o momento.

Provocada pela Rápidas, a Equatorial afirmou que a nova linha de distribuição de alta tensão (LDAT) Pirineus – DAIA está prevista para ser entregue novembro. É um reforço que, segundo a companhia, aumentará a capacidade energética não só do distrito, mas também do município como um todo. A conferir.

PL de Goiás espera que evento com Bolsonaro na Alego turbine candidatura de Gayer

A vinda de Bolsonaro a Goiânia na sexta-feira (18), para receber o título de Cidadão Goiano, é muito mais do que uma simples formalidade na capital.

O PL de Goiás deseja que a presença do ex-presidente turbine a campanha de Gustavo Gayer (PL) à Prefeitura de Goiânia.

É esperado que com a presença de Bolsonaro, Gayer tenha um melhor desempenho nas pesquisas eleitorais. Caso isso não ocorra, quem pode sorrir é Major Vitor Hugo (PL), que deseja ser candidato a prefeito por Goiânia e não Anápolis.

Lei aprovada em Goiânia sem mensurar custos. Rogério vai sancionar?

Foi aprovada na Câmara de Goiânia, a lei que obriga motoristas de ônibus a pararem entre os pontos para que passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida.

A Rápidas apurou junto a CMTC que os custos não foram calculados. Caberá a Rogério Cruz (Republicanos) sancionar ou não a lei.

Lei que já é válida em todo o Brasil é aprovada em Goiânia e mostra que falha está na fiscalização

Proibida em todo o Brasil pela lei 5991/73, a venda de remédios em supermercados virou lei novamente em Goiânia. Aprovada pela Câmara, a proposta do vereador Sandes Júnior (PP), deveria ser para fiscalizar a comercialização e não para proibir o que já é proibido.

A fala de Roberto Naves que deixou presentes em evento com vontade de rir

O prefeito Roberto Naves (PP) despertou o espírito de 5ª série naqueles que estiveram presentes no evento que celebrou a assinatura da ordem de serviço para a construção do Fórum das Varas de Família e Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Anápolis.

Não foram poucos os que ficaram com vontade de rir quando o mandatário disse que ‘não diminui os ativos porque tem que levar em consideração os passivos’.

Ele se referia ao número de servidores da Justiça e o excesso de processos existentes para apreciação.

Representantes da Ypê conhecem a redação do Portal 6

Representantes da Ypê estiveram nesta quarta-feira (16) na redação do Portal 6, em Anápolis para conhecer a equipe que trabalha no site.

Durante a conversa foi falado sobre o pioneirismo da empresa na introdução da indústria 4.0 em Anápolis no processo de produção, além dos princípios da companhia.

Nota 10

Para as secretarias de Indústria e Comércio (SIC) e da Saúde (SES). Em parceria com o Mc Donald’s, as pastas vão participar do McDia Feliz 2023, no dia 26 de agosto.

Os vouchers já podem ser comprados em frente ao Palácio Pedro Ludovico e na sede da Assembleia Legislativa.

Nota Zero

Para a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Goiás. Fica muito nítido que esse braço da ordem existe apenas no papel. Falar com alguém da Comissão se tornou um trabalho hercúleo para qualquer jornalista no estado.