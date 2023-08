Morador que trabalha de dia e precisa deixar a cachorrinha no apartamento surpreende vizinhos com bilhete

Um goiano viralizou na rede social X – antigo Twitter – após publicar o que fez para que os vizinhos não se chateassem com o pet dele.

Identificado pelo nome @felipedoceu, o jovem postou que se mudou para um novo apartamento há um mês junto com a cachorrinha dele, a Amora.

No entanto, Felipe apontou que o animalzinho ainda não se acostumou com o novo lar, latindo muito, chorando e fazendo barulho quando ele sai para trabalhar.

Dessa forma, o publicitário pensou em uma solução criativa para evitar reclamações dos moradores do edifício.

Assim, ele imprimiu diversos cartões, “assinados” por Amora, explicando o contexto atual, para que fossem colocados na porta dos vizinhos, junto a um bombom.

“Ainda estou me acostumando com essa situação e logo estarei mais tranquila”, ‘disse’ a cachorrinha no bilhete.

Depois de postar a foto com os cartões, Felipe viralizou, acumulando mais de 45 mil curtidas e 2 mil republicações no X.

Nos comentários, o goiano ainda postou um vídeo, no final da tarde desta quinta-feira (17), mostrando a entrega dos cartões, enquanto passeava com Amora.