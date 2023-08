Um dos humoristas mais populares da televisão britânica foi inocentado do crime de pedofilia após ter sido encontrado com mais de 30 mil imagens sexuais envolvendo menores. Christopher Thomas Binns, de 53 anos, alegou que o conteúdo pornográfico teria sido baixado sem intenção entre março e novembro de 2020, e a Justiça aceitou a defesa do ator.

A decisão das autoridades britânicas causou revolta nas redes sociais, já que a condenação de Binns era tida como certa. Astro de produções do Channel 4 como “8 Out of 10 Cats Does Countdown” e “IT Crowd”, ele estava preso desde a descoberta do material em sua propriedade na cidade inglesa de Calow, em novembro de 2022. As imagens de pedofilia foram encontradas em 39 dispositivos eletrônicos.

Para justificar a posse do conteúdo criminoso, Binns explicou que vinha utilizando medicamentos controlados para transtorno do déficit de atenção com hiperatividade há mais de três anos. “Baixei e apaguei uma grande quantidade de conteúdo pornográfico adulto em um curto intervalo de tempo”, relatou o ator.

Binns explicou ter percebido só depois que havia pornografia infantil misturada entre os arquivos. “Não tenho interesse sexual por crianças. Realizei um teste de polígrafo afirmando que não tenho interesse sexual por crianças. Estou profundamente chateado com a dor que isso causou à minha família, pela qual assumo total responsabilidade, mas foi tudo sem querer.”