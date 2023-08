Identificado jovem motociclista que morreu após se chocar contra caminhão em Pirenópolis

Foi revelada a identidade do jovem motociclista que morreu após se chocar contra um caminhão, em acidente de trânsito na GO-431, na zona rural de Pirenópolis, nesta sexta-feira (18).

Breno Araújo Veiga, de 25 anos, seria morador do município e sofreu uma colisão frontal contra o veículo de cargas.

Logo após a batida, os dois veículos envolvidos começaram a pegar fogo, dando princípio a um incêndio.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 14h34 para socorrer as vítimas do acidente e apagar as chamas.

Quando os militares chegaram lá, as chamas já tinham sido extintas por um caminhão pipa, que prestava serviço em uma obra ao lado do local do incidente.

Os dois ocupantes do caminhão tiveram ferimentos e foram transportados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um pronto-socorro da região.

Breno, no entanto, não resistiu ao acidente, além de ter o corpo queimado pelo incêndio. O óbito do jovem foi constatado ainda na GO-431.