Criança de 1 ano e 2 meses morre de forma misteriosa após acordar com secreção no olho

Do dia para a noite, uma mãe, de 21 anos, e um pai, tiveram a vida mudada, após a filha deles, de apenas um ano e dois meses, falecer subitamente e sem explicação. O óbito aconteceu na sexta-feira (18), em Catalão.

Conforme apurado pelo Portal 6, a triste situação teve início no Dia dos Pais, comemorado no domingo (13). Na data, a mãe da criança notou que a menor tinha acordado com secreção no olho e, pensando que pudesse ser oriunda de alguma alergia, deu um remédio para ela.

Por volta das 14h10 do mesmo dia, a genitora levou o bebê para a residência do pai para que ela pudesse comemorar a data com ele. No entanto, pouco mais de três horas depois, o homem apareceu na residência da mulher com a filha um pouco sonolenta.

Logo em seguida, depois de ser entregue para a mãe, a menina começou a passar mal perdendo a força nas pernas, chorando alto e, em seguida, tendo convulsões e ficando com os olhos um pouco esbugalhados.

De forma imediata, a mulher levou a criança até o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Catalão, onde a vítima recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi levada até uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) improvisada e passou por uma reanimação devido a paradas cardiorrespiratórias.

Já no dia seguinte, a menor foi transferida até o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD), em Goiânia, onde ficou internada até sexta-feira (18), data do falecimento da bebê. A Polícia Civil (PC) foi acionada para averiguar a situação.

Em depoimento, a mãe da criança afirmou que chegou a ser questionada pela equipe médica do Hecad se a menina havia ingerido algo estranho, tido acesso a algum produto tóxico ou sido picada por algum inseto.

Segundo o pai, enquanto a filha estava na casa dele, no domingo (13), ela havia tomado um suco de maracujá, assim como ele e a avó paterna, e afirmou que a progenitora passou mal após beber o líquido. Tanto a menor quanto a mulher foram diagnosticadas com glicemia alta.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a retirada do corpo e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.