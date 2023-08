Dona de cafeteria que cuspiu em motorista de app se pronuncia: “seres humanos são passíveis de errar”

Atualizada às 14h14

Após ter um vídeo viralizado, no qual xinga e cospe em um motorista de aplicativo em Goiânia, a empresária e proprietária do estabelecimento Evoé Café, Giovana Ogando, utilizou as redes sociais para se pronunciar.

“Foi uma agressão mútua, na qual eu perdi a razão. O que fiz foi terrível”, disse. “Foi uma troca de violência recíprocas”, complementou.

Entretanto, momentos antes, ela juntamente com a equipe jurídica, emitiu uma nota de esclarecimento sobre o caso neste domingo (20).

Ao Portal 6, ela enviou um texto no qual explica como teria se iniciado a confusão, reconhece o erro e tenta também apontar falhas no comportamento do trabalhador Luiz Oliveira.

A confusão teria começado após um desentendimento com a forma de pagamento. Ao dizer que não iria continuar a corrida para receber o valor posteriormente, o motorista pede para que ela e outra passageira saiam do carro – quando começam os desdobramentos.

‘Entendemos que ouve uma falta de transparência entre a plataforma, o motorista e a cliente, pois ao cliente apareceu a opção pagamento por dinheiro e na ausência de troco a opção de pagamento posterior, mas o motorista, entretanto, além de dizer que não trabalhava dessa forma, puxou o freio de mão de forma brusca e mandou que as passageiras descessem. Entendo tive uma reação exagerada ao cuspir no motorista, sobre essa atitude isso me arrependo profundamente”, diz parte da nota.

A discussão continuou fora do veículo – sendo que o motorista alega que a porta do carro foi batida diversas vezes. Já Giovana aponta outra versão. Conforme a nota de esclarecimento, o motorista foi para cima delas em tom ameaçador.

Leia nota na íntegra:

Com relação ao vídeo que circula na rede social Tik Tok, gostaríamos de esclarecer que diferente do que está na legenda do texto, não houve calote. O que aconteceu, que ao entrar no carro de aplicativo informei que tinha comigo uma nota de 50 reais e que não possuía saldo para pix, mas que estava disposta a pagar a mais, conforme se escuta no início do vídeo.

Entendemos que ouve uma falta de transparência entre a plataforma, o motorista e a cliente, pois ao cliente apareceu a opção pagamento por dinheiro e na ausência de troco a opção de pagamento posterior, mas o motorista, entretanto, além de dizer que não trabalhava dessa forma, puxou o freio de mão de forma brusca e mandou que as passageiras descessem. Entendo tive uma reação exagerada ao cuspir no motorista, sobre essa atitude isso me arrependo profundamente.

Os xingamentos e cuspes foram recíprocos, mas que ao descer do veículo, o motorista foi para cima das passageiras em tom ameaçador, ao que se pode escutar os gritos ao fundo do vídeo. Ressaltamos que a conduta dos envolvidos está permeada de excessos, mas que o motorista de aplicativo ao divulgar um vídeo, onde preserva sua imagem com o logo da rede social e expõe as passageiras, exagerou novamente em suas razões, pois expos uma terceira pessoa, a segunda passageira, que nada tinha a ver com a discursão e está tendo sua imagem viralizada.

Seres humanos estão passiveis de errar, mas jamais um erro pode ser justificativo para o cometimento de outro maior. Houve uma violação de imagem, uma vez que não é permitido a divulgação de gravações sem consentimento dos demais envolvidos e sua publicação em redes sociais causam prejuízos instantâneos. Por fim, gostaria de pedir desculpas publicamente pelo acontecido, mas ressalvando que não foi um erro unilateral.

Leia nota da Uber na íntegra:

“A Uber lamenta o caso e considera inaceitável o comportamento das partes registrado no vídeo compartilhado. As contas foram suspensas enquanto aguardamos pela apuração do caso.

Esperamos que motoristas parceiros e usuários não se envolvam em brigas e discussões e que contatem imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados ou entenderem estar sendo vítimas de ações ilegais, como fraudes ou golpes. Ofender e agredir a outra parte são claras violações do Código da Comunidade Uber e são atos que podem levar à desativação permanente das contas envolvidas.

Os motoristas parceiros têm permissão para instalar câmeras ou utilizar dispositivos de gravação de imagens para fins de segurança e são claramente instruídos a como tratar tal tema do ponto de vista de respeito à privacidade do usuário. Isso inclui a proibição expressa de gravar viagens a fim de publicá-las nas redes sociais ou em qualquer outro fórum público. Tal prática também representa uma clara violação do Código da Comunidade que pode levar à desativação.

Por fim, é importante esclarecer que não existe função de “pagar na próxima”. O app apenas permite que o motorista informe as situações em que o usuário não honrou o pagamento. Isso cria um débito na conta do usuário, mas é uma opção do motorista, não uma escolha que cabe ao usuário. Esse recurso foi criado em 2019 pensando em ajudar os motoristas parceiros com troco e não a incentivar que usuários deixem de pagar viagens. Como em qualquer serviço, a responsabilidade pelo pagamento é do tomador do serviço. Solicitar viagens sem fazer o pagamento também pode levar ao bloqueio da conta do usuário.

A Uber não recomenda que motoristas utilizem essa opção com frequência e sem real necessidade. A Uber orienta que motoristas e usuários evitem conflitos e que, sempre que necessário, as partes envolvidas reportem o ocorrido no aplicativo pelo Menu Ajuda.”