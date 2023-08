“Me senti humilhado, foi a pior experiência que já vivi na profissão”, diz motorista de app cuspido por dona de cafeteria, em Goiânia

Após vivenciar momentos traumáticos, ao atender uma passageira que o xingou e cuspiu por não querer aceitar o pagamento posterior à corrida, neste sábado (19), o motorista Luiz Oliveira, de 48 anos, relatou estar se sentindo humilhado e planejar ir à polícia.

Ao Portal 6, o condutor contou como a situação se desenrolou e revelou ter sido esta a pior experiência que já viveu na profissão. Em outros casos, ele disse que já havia apenas sido xingado.

“Eu peguei está passageira juntamente com uma senhora, que penso ser a mãe dela, e ela optou a pagar na próxima viagem. Eu não aceitei pois poderia me prejudicar, então decidi finalizar a corrida e ela não gostou e me cuspiu”, revelou.

Ele explicou que ficou assustado com a atitude e, por reflexo, cuspiu de volta também.

“Me senti muito humilhado. Ela bateu a porta do meu carro várias vezes então desci do carro, para ela parar de bater, ela parou e continuou a me xingar. Fui embora para evitar mais atritos. Amanhã irei dar depoimento à Polícia”, desabafou.

A cena chamou a atenção de internautas e muitos apontaram que, caso a cena não fosse gravada, ele provavelmente teria sido apontado como o culpado da situação ou tudo ficaria por isso mesmo.

“Meu carro é preparado com câmeras de segurança justamente para evitar que situações assim aconteçam”, finalizou.

Leia nota na íntegra encaminhada pela advogada da empresária:

Com relação ao vídeo que circula na rede social Tik Tok, gostaríamos de esclarecer que diferente do que está na legenda do texto, não houve calote. O que aconteceu, que ao entrar no carro de aplicativo informei que tinha comigo uma nota de 50 reais e que não possuía saldo para pix, mas que estava disposta a pagar a mais, conforme se escuta no início do vídeo.

Entendemos que ouve uma falta de transparência entre a plataforma UBER, o motorista e a cliente, pois ao cliente apareceu a opção pagamento por dinheiro e na ausência de troco a opção de pagamento posterior, mas o motorista, entretanto, além de dizer que não trabalhava dessa forma, puxou o freio de mão de forma brusca e mandou que as passageiras descessem.

Entendo tive uma reação exagerada ao cuspir no motorista, sobre essa atitude isso me arrependo profundamente. Os xingamentos e cuspes foram recíprocos, mas que ao descer do veículo, o motorista foi para cima das passageiras em tom ameaçador, ao que se pode escutar os gritos ao fundo do vídeo.

Ressaltamos que a conduta dos envolvidos está permeada de excessos, mas que o motorista de aplicativo ao divulgar um vídeo, onde preserva sua imagem com o logo da rede social e expõe as passageiras, exagerou novamente em suas razões, pois expos uma terceira pessoa, a segunda passageira, que nada tinha a ver com a discursão e está tendo sua imagem viralizada.

Seres humanos estão passiveis de errar, mas jamais um erro pode ser justificativo para o cometimento de outro maior. Houve uma violação de imagem, uma vez que não é permitido a divulgação de gravações sem consentimento dos demais envolvidos e sua publicação em redes sociais causam prejuízos instantâneos. Por fim, gostaria de pedir desculpas publicamente pelo acontecido, mas ressalvando que não foi um erro unilateral.