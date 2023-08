Esses são os nomes e as raças mais comuns de cães e gatos em Goiás

Provando que fazem parte da família, cães e gatos ganharam o PetCenso 2023, elaborado pelo Grupo PetLove. No levantamento, os nomes, raças e gêneros foram coletados em escala nacional e estadual – apontando uma série de tendências.

A pesquisa contempla os dados da plataforma PetLove, que possui mais de 2,5 milhões de pets cadastrados, entre cães e gatos. Entre as descobertas, o PetCenso 2023 revelou quais são os nomes mais frequentes entre os amigos de quatro patas goianos.

Em primeiro lugar, Mel é o nome mais fácil de encontrar nas residências. Nina, Luna, Thor e Amora também conquistam as casas, seguidos por Mag, Bob, Teo, Luke e Lola.

Os nomes para gatos não alteram muito, visto que Luna ocupa o primeiro lugar, seguido por Nina, Amora, Romeu, Mel, Chico, Mia, Lua, Frida e Maia.

Vale destacar que os nomes femininos são os mais comuns porque as fêmeas são dominantes, representando 51,8% contra os 48,2% de machos.

Desde 2016, o ano em que a primeira edição foi disponibilizada, os pets sem raça definida (SRD), são, de longe, os mais amados entre os brasileiros.

Em Goiás, não é diferente, já que estão presentes em 33,8% dos lares com cachorros. No entanto, ainda há algumas raças mais comuns de serem encontradas, como o shih tzu, em 21,5% das casas, e o pinscher, em 4%.

O quarto lugar é ocupado pelo pequeno yorkshire terrier (3,7%), seguido pelo lhasa apso (3,3%), poodle (3,3%), dachshund (2,9%), buldogue francês (2,8%), spitz alemão (2,5%) e, por fim, o pug (2,2%).

Já no caso dos felinos, os SRD estão em quase todas as casas, representando 98,1%. O siamês segue, com 0,4%, assim como o himalaio (0,2%) e bombaim (0,2%).

Na faixa dos 0,1% estão o snowshoe, gato de bengala, pelo curto americano, pelo curto brasileiro e pelo curto inglês. Já com apenas 0,07%, o sagrado da birmânia figurou no décimo lugar.