Motorista desce de ônibus e é flagrada agredindo passageiro com deficiência

Uma motorista de ônibus precisou ser afastada do cargo, em Luziânia, após ser flagrada descendo do veículo e agredindo um passageiro com deficiência.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso se deu em uma linha intermunicipal, que fazia o trajeto Brasília-Luziânia. O caso ocorreu na sexta-feira (18), mas repercutiu fortemente no sábado (19).

Uma testemunha, que filmou o ocorrido, informou à Polícia Civil (PC) que o homem subiu no transporte coletivo com uma carteirinha de deficiente vencida há pouco tempo, que não foi aceita pela condutora.

Devido a isso, ele teve que pagar pelo trajeto, o que causou revolta no passageiro.

Na saída do veículo, o homem afirmou que iria fazer uma reclamação na empresa sobre o ocorrido, o que enfureceu a motorista.

Assim, ela desceu do ônibus e teria começado as agressões físicas, sendo separada apenas por outros passageiros que ali estavam.

Em nota enviada à TV Anhanguera, a empresa de transporte CT Expresso informou que não compactua com esse ato de violência e que a motorista foi afastada.

O grupo também afirmou que a ex-colaboradora declarou que o passageiro proferiu xingamentos contra ela e o cobrador durante todo o percurso e que, ao descer do ônibus, jogou uma pedra no veículo.