Uber toma atitude após vídeo de empresária cuspindo em motorista viralizar

Após a situação em que uma passageira cuspiu em um motorista de aplicativo, a Uber se pronunciou sobre a violência e afirmou não disponibilizar a opção de pagamento posterior, que foi o que iniciou toda a discussão.

Em nota enviada ao Portal 6, a empresa afirmou que ambas as contas, tanto da proprietária do Evoé Café, em Goiânia, Giovana Ogando, quanto a do motorista, Luiz Oliveira, foram suspensas. A iniciativa foi tomada enquanto a situação é apurada.

A Uber afirmou também que a possibilidade de pagamento posterior é um recurso que somente o motorista pode acionar, ou seja, não é uma escolha do passageiro.

“O app apenas permite que o motorista informe as situações em que o usuário não honrou o pagamento. Isso cria um débito na conta do usuário, mas é uma opção do motorista, não uma escolha que cabe ao usuário. Esse recurso foi criado em 2019 pensando em ajudar os motoristas parceiros com troco e não a incentivar que usuários deixem de pagar viagens”, destacou.

Já em decorrência das agressões, a empresa apontou que as condutas são violações do Código da Comunidade Uber e podem levar à desativação permanente das contas.

Leia nota da Uber na íntegra:

“A Uber lamenta o caso e considera inaceitável o comportamento das partes registrado no vídeo compartilhado. As contas foram suspensas enquanto aguardamos pela apuração do caso.

Esperamos que motoristas parceiros e usuários não se envolvam em brigas e discussões e que contatem imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados ou entenderem estar sendo vítimas de ações ilegais, como fraudes ou golpes. Ofender e agredir a outra parte são claras violações do Código da Comunidade Uber e são atos que podem levar à desativação permanente das contas envolvidas.

Os motoristas parceiros têm permissão para instalar câmeras ou utilizar dispositivos de gravação de imagens para fins de segurança e são claramente instruídos a como tratar tal tema do ponto de vista de respeito à privacidade do usuário. Isso inclui a proibição expressa de gravar viagens a fim de publicá-las nas redes sociais ou em qualquer outro fórum público. Tal prática também representa uma clara violação do Código da Comunidade que pode levar à desativação.

Por fim, é importante esclarecer que não existe função de “pagar na próxima”. O app apenas permite que o motorista informe as situações em que o usuário não honrou o pagamento. Isso cria um débito na conta do usuário, mas é uma opção do motorista, não uma escolha que cabe ao usuário. Esse recurso foi criado em 2019 pensando em ajudar os motoristas parceiros com troco e não a incentivar que usuários deixem de pagar viagens. Como em qualquer serviço, a responsabilidade pelo pagamento é do tomador do serviço. Solicitar viagens sem fazer o pagamento também pode levar ao bloqueio da conta do usuário.

A Uber não recomenda que motoristas utilizem essa opção com frequência e sem real necessidade. A Uber orienta que motoristas e usuários evitem conflitos e que, sempre que necessário, as partes envolvidas reportem o ocorrido no aplicativo pelo Menu Ajuda.”