Amigos de jovem morta após três dias de relacionamento acreditam em outra versão

O homem suspeito de ser responsável pela morte de Larissa Marques Bueno, de 27 anos, não era bem visto pelos amigos da vítima. O caso veio ao público neste domingo (13), com a afirmação chocante de que se conheciam há apenas três dias. No entanto, entes queridos contam outra história.

Ao Portal 6, uma amiga próxima, Jéssica Vespucci relatou como Larissa acumulava amigos. “Super extrovertida, gente boa, confiável. As pessoas amavam ela”.

Jéssica encontrou a vítima duas semanas antes da morte, enquanto trabalhava em um supermercado, quando atendeu Larissa. Na ocasião, ela já estava acompanhada do namorado, e suspeito, de 59 anos.

“Levei um susto quando vi a notícia. Tinha visto ela na semana retrasada e ela estava feliz, tranquila”, relembrou. O companheiro, por sua vez, não era tão querido pelas pessoas ao redor de Larissa.

De acordo com Jéssica, os amigos não confiavam no homem, que já havia sido visto com ela em diversas ocasiões. “Tem gente que simplesmente não vamos com a cara”, afirmou.

Apesar de ser rodeada de pessoas e alegrar quem estivesse ao redor, a goiana era conhecida por não compartilhar detalhes da própria vida. A amiga afirmou que, apesar dos anos de amizades, nunca conheceu a casa da Larissa. “Saímos com ela e por vezes a deixávamos em casa, mas nunca entrei”, disse. Então, pouco se sabe sobre o suspeito.

Relembre

Larissa foi encontrada sem vida em cima de uma cama no Jardim América, em Anápolis, no final de domingo. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo namorado da vítima, que estava presente e afirmou ter ocorrido um acidente.

Embora ela estivesse com o rosto e os braços cobertos de hematomas e ferimentos, o homem relatou que a Larissa havia bebido demais e caiu da própria altura. Além disso, o suspeito disse ter conhecido a vítima apenas três dias antes da morte.