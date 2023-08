Lançamento de Distrito Agroindustrial em Aparecida de Goiânia provoca mal estar em Anápolis

Caiu muito mal na classe política de Anápolis o anúncio da construção do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (DIANOT), em Aparecida de Goiânia, enquanto o DAIA 2 e o DAIA Municipal ainda estão longe de se tornar realidade em Anápolis.

Para não ficarem para trás, políticos da cidade já estão se movimentando para viabilizar a implementação do Distrito Agroindustrial de Anápolis – Plataforma Logística Multimodal (DAIA 2) e do Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis (Politec), o chamado DAIA Municipal.

À Rápidas do Portal 6, o deputado estadual Amilton Filho (MDB) reconheceu que o DAIA 2 já deveria ser uma realidade e afirmou que atuará para que isso ocorra o “mais célere possível”.

Para que haja a transparência desejada pelo parlamentar, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) e a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) lançaram, na última sexta-feira (18), um edital de obras de infraestrutura tanto do DAIA 2 quanto do DIANOT.

Quem também falou com a Rápidas foi o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP). Assim como em outras oportunidades, onde prometeu o lançamento do DAIA Municipal, o chefe do Executivo garantiu que no mês que vem divulgará o edital de chamamento para que empresas interessadas apresentem propostas de instalação.

“O DAIA Municipal já foi aprovado e a aprovação do loteamento termina nesta semana. Nós vamos iniciar o chamamento no mês de setembro, já está tudo pronto”, disse.

Os discursos de Wilder e Vitor Hugo que podem definir os candidatos em Goiânia e Anápolis para 2024

Quem acompanhou com mais atenção os discursos na tribuna da Assembleia Legislativa na sexta-feira (18), viu Wilder Morais (PL) e Major Vitor Hugo (PL) falando sobre as eleições de 2024.

Enquanto Wilder, presidente estadual do partido, foi mais contido ao falar do militar, o lançando tanto para a disputa em Goiânia ou Anápolis, Vitor Hugo, que tomou a palavra em seguida, logo anunciou que o deputado federal Gustavo Gayer (PL) é o nome preferido para representar o PL na capital.

Desta forma, Vitor Hugo, que é constantemente cortejado por Roberto Naves, surge como principal postulante do PL em Anápolis.

A solidariedade de Michelle Bolsonaro à goiana presa pelo 08 de janeiro

Em vídeo postado no Instagram, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) saiu em defesa da cantora gospel Fernanda Ôliver, presa em Goiânia na última quinta-feira (17), durante a Operação Lesa Pátria, que mira golpistas que incitaram e participaram do golpe do dia 08 de janeiro.

“Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus”, escreveu na descrição do post.

Roberto Naves está no grupo de WhatsApp em que Pedro Canedo o chamou de “prefeitinho de merda”

Citado nominalmente por Pedro Canedo, Roberto Naves viu as críticas proferidas pelo ex-presidente da Anapolina.

Prints recebidos pela Rápidas mostram que Roberto está no grupo de torcedores da Rubra onde as mensagens exaltadas foram enviadas.

Canedo criticou o chefe do Executivo municipal pela indisponibilidade do Jonas Duarte para que as equipe da cidade mandassem os jogos neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série D e do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso.

Atuando no Olímpico, em Goiânia, o Anápolis foi derrotado pela Ferroviária (SP), pelo placar de 1×0. Também na capital, mas no Serra Dourada, a Anapolina ficou no empate em 0x0 contra o Goiatuba.

Peça de ator anapolino entra em cartaz a partir do dia 26 de agosto

A partir de sábado (26), às 20h, o ator anapolino Gabriel Cardoso estreia o monólogo Sutil. As apresentações serão realizadas dentro do Colégio Estadual Herta Layser, no Jardim Progresso.

O espetáculo fica em cartaz entre os dias 26 e 28 de agosto. As apresentações são abertas ao público e os ingressos devem ser retirados de maneira gratuita na plataforma Sympla.

Artistas de Anápolis serão homenageados por Andreia Rezende em sessão solene

Em comemoração ao Dia do Artista, celebrado na quinta-feira (24), a vereadora Andreia Rezende (SD), realiza uma sessão solene na Câmara de Anápolis.

O evento contará com apresentações nas áreas da dança, música, teatro, pintura e exposições.

Nota 10

Para a jornalista Anna Júlia Steckelberg, do Portal 6. Com raízes pirenopolinas, Anna Júlia tornou Santa Dica, uma das figuras mais emblemáticas de Pirenópolis, tema de seu livro reportagem.

Ela foi recebida na Prefeitura de Pirenópolis, onde apresentou a publicação.

Nota Zero

Para Giovana Ogando, proprietária da Evoé Café. Em um vídeo postado no TikTok pelo motorista da Uber, Luiz Oliveira, ela aparece cuspindo no condutor, após ele recusar a opção de pagamento posterior da corrida.

Em revide, Luiz também cuspiu na passageira. Em nota, a Uber informou que está investigando o caso e que suspendeu preventivamente as contas dos envolvidos na confusão.