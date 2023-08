Meteorologia prevê chuva para, pelo menos, uma cidade em Goiás nesta terça (22): saiba qual

Apesar de algumas cidades de Goiás terem sido agraciadas com uma chuva consistente por dois dias consecutivos, a previsão do tempo para terça-feira (22) pode seguir na contramão e apresentar um cenário não tão otimista.

De acordo com o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), pelo menos uma cidade do estado poderá receber chuva durante a data – e é Davinópolis, com apenas 1 mm de chuva.

Conforme a previsão, o período será marcado por uma variação de nebulosidade e sol, com possibilidade de temperatura máxima podendo chegar aos 30ºC.

As regiões Norte e Oeste devem ser as mais afetadas, com máximas de até 37ºC e 36ºC, respectivamente. Logo em seguida, aparecem Leste e Centro, com 34ºC e 33ºC, cada. Já no Sul e no Sudoeste, os ponteiros podem marcar até 31ºC e 30ºC.

Enquanto isso, sem expectativa de chuva, estão as cidades de Catalão, Anápolis e Cristalina, que devem ter temperaturas de até 28ºC – cenário similar ao das cidades de Jataí e Nova Aurora, com 29ºC.

Goiânia, Rio Verde, Luziânia, Ouvidor, Três Ranchos, Ipameri, Formosa e Santa Helena não ficam para trás e devem ter máximas de até 30ºC.

Já Itumbiara, Goiandira, Cumari, Iporá podem registar até 31ºC, enquanto Flores de Goiás, Rubiataba e Goianésia devem ter até 32ºC.

Porangatu e Minaçu seguem em disparada com maiores máximas, podendo chegar até 37ºC e 35ºC, cada.