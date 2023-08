Saúde mental precisa ser tratada, opina Gustavo Mendanha sobre dona da Evoé Café

Em meio a toda polêmica envolvendo a confusão na qual a empresária e proprietária da Evoé Café cuspiu em um motorista de aplicativo, o pré-candidato a prefeito de Goiânia, Gustavo Mendanha, compartilhou a opinião dele com relação ao caso.

Em entrevista à rádio Sucesso, o político lamentou a situação e afirmou que se solidariza com o profissional que foi vítima da cusparada, e deixou claro que a situação é um reflexo da falta de saúde mental entre a população.

“A gente vive num momento pós pandêmico, não estou defendendo ela, até porque não a conheço, mas eu queria realmente falar dos problemas e dos transtornos que nós temos hoje”, pontuou.

“[Episódios como o do vídeo] são doenças, que devem ser tratadas […] A gente vive os maiores índices de suicídio, de automutilação. É uma preocupação que devemos ter”, continuou.

Ainda, declarou que esta é uma preocupação do governo, que deve ser responsável por prevenir e lidar com casos do tipo.

Mendanha também comentou acerca da justificativa da empresária, Giovana Ogando, responsável pela agressão ao motorista, afirmando que o pronunciamento havia só piorado a situação.

Relembre

A confusão teria começado quando o motorista afirmou que não teria troco para o pagamento, que seria realizado em espécie. Então, ele teria questionado a mulher se seria possível efetuar um pix.

Giovana disse que não haveria como, e sugeriu que fosse selecionada a opção de pagar na próxima corrida. Porém, o trabalhador afirmou que não trabalhava com essa alternativa, e pediu para que ela e a amiga que a acompanhava saíssem do carro.

Nisso, a jovem se irrita e xinga o homem, enquanto ele retruca com a mesma ofensa.

Em seguida, a empresária cospe no motorista, que responde também cuspindo em direção a ela, enquanto a jovem saía do carro.