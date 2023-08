Sem apresentar provas, Dominguinhos diz que falha sobre piso da enfermagem foi do Ministério da Saúde e não da Semusa

Durante discurso na tribuna da Câmara de Anápolis, o vereador Domingos Paula (PV), disse que a falha no pagamento sobre o piso da enfermagem foi do Ministério da Saúde e não da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

O presidente da Casa, que também tem atuado como líder auxiliar do prefeito, mesmo sem provas subiu a tribuna para defender a gestão de Roberto Naves (PP).

De acordo com Dominguinhos, os profissionais ‘não terão prejuízo’, dando a entender que os possíveis prejuízos nos repasses do Governo Federal serão cobertos pela Prefeitura de Anápolis, tanto do mês corrente quanto dos meses anteriores.

“Segundo o Executivo as pessoas não vão ter prejuízo em relação a isso aí. A falha não foi aqui da Prefeitura, a falha foi lá no Ministério, que o sistema caiu ou deu defeito”, falou o presidente.

Ainda segundo Dominguinhos, haverá uma averiguação para investigar o que de fato ocorreu e que a verdade será trazida a tona em momento oportuno.