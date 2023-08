É isso que acontece quando você come os fiapos brancos das bananas

Seja para consumo no café da manhã, no pré-treino da academia, para fazer uma vitamina ou até mesmo nas refeições diárias, a banana é uma fruta tropical das mais apreciadas e versáteis do mundo.

Esse ingrediente indispensável possui uma estrutura curvada, envolvida em uma casca amarela, além de uma polpa de sabor doce e bastante macia. É fonte de nutrientes como vitamina C, B6, fibras dietéticas e potássio.

Essa fruta também é bem famosas por uma composição física que chama a atenção, ao estar descascada, principalmente pelos fiapos brancos em seu corpo, os chamados “filamentos” ou “feixes vasculares”.

E o que seriam esses fiapos brancos e o que acontece quando comemos eles?

Os fiapos brancos que encontramos no corpo dessas frutas, ao tirarmos a casca para consumir, são chamados de “feixes vasculares”, “filamentos” ou “feixes de floema”.

Esses filamentos são estruturas naturais encontradas na polpa da banana e são responsáveis por transportar nutrientes e água para a fruta enquanto ela cresce, uma espécie de sistema vascular.

Embora algumas pessoas prefiram retirar esses filamentos antes de comer a banana, eles são seguros para consumo e não afetam o sabor ou a qualidade nutricional da mesma.

Também são ricos em vitamina C, antioxidantes, minerais e fibras.

