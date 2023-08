Essas são as oito empresas destaque em Goiás no ranking da Exame

Oito empresas goianas receberam destaque na segunda edição do Ranking EXAME Negócios em Expansão. O objetivo da lista é celebrar o empreendedorismo no país e ressaltar aqueles que oferecem inovação e bons resultados.

O levantamento, que contou com apoio do BTG Pactual e suporte técnico da PwC Brasil, analisou o crescimento da Receita Operacional Líquida (ROL) em um ano. Assim, a Mendes Lôbo Construção foi a empresa goiana mais bem posicionada, tendo conquistado o 3º lugar do ranking por conta do crescimento de 815%.

Saindo de R$ 3.269.140 em 2021 para R$ 9.919,744 em 2022, o negócio possui experiência em terraplenagem, pavimentação, drenagem, saneamento, irrigação, entre outras áreas.

São diversos os projetos já realizados, como o aterro sanitário CGA Baru, em Águas Lindas, e a interligação ao Terminal Multimodal da Ferrovia Norte Sul.

Já no setor de agropecuária, com sede em Rio Verde, a Maravalha Rio Verde conquistou a 57ª posição entre o total de 335 empresas. Fundada em 2014, o negócio de processamento de artefatos de madeira, usados principalmente na avicultura e compostagem, finalizou o ano de 2022 com R$ 2.571,107,06 – 8,84% a mais que 2021.

“É uma honra, ser uma das poucas empresas do Agronegócio e única do nosso seguimento, a fazer parte deste grupo seleto de empresas reconhecidas por grandes instituições”, afirmou no Linkedin.

Ainda no setor, com sede em Santa Helena de Goiás, o Registro Agribusiness figurou no 22º lugar. A empresa notou uma demanda por comercialização de produtos agropecuários no município e fundou um serviço de alta qualidade em 2021, o que demonstrou ter resultados expressivos, com um crescimento de 200% entre 2021 e 2022, chegando a alcançar uma receita de R$ 29.022.190,18.

Foram três negócios que figuraram na lista do setor de tecnologia e mídia. No 14º lugar, a LG Informática, localizada em Aparecida de Goiânia, oferece software de gestão de RH com mais de 20 módulos, como folha de pagamento, recrutamento e Inteligência Artificial (IA).

Fundada em 1985, entre 2021 e 2022, o crescimento foi de 32,22%, sendo que a receita de 2022 foi de R$ 190,698,000.

Em seguida, na 42ª posição, a LedWave foi outra empresa goiana incluída no ranking, também no setor de tecnologia e mídia. Com sede em Goiânia e fundado em 2010, o negócio atua com venda e locação de painéis de LED.

Também localizada na capital, a Poli Digital conquistou a 47ª posição vendendo uma plataforma para facilitar a comunicação externa em empresas. A Poli se destacou ao permitir que vários atendentes usem o mesmo número pelo WhatsApp em um contexto de crescimento de negócios digitais.

Com isso, fundada em 2018, a empresa teve uma expansão de 92% em 2022, com uma receita de R$ 10.683.234.

No seguimento de alimentos, a Rayquímica esteve entre as melhores empresas do ano, uma vez que figurou na 18ª posição. Com sede em Goiânia, o negócio é focado em comercialização de alimentos para animais e registrou um aumento de 29,19% da receita. No ano de 2022 , a Rayquímica acumulou R$ 170,470.362,55.

“Nosso trabalho baseia-se na melhoria constante de nossos produtos, princípios éticos, respeito ao ser humano e ao meio ambiente”, destacou a empresa.

Por fim, a BBT Transportes foi a única empresa goiana do setor de transporte e logística que foi incluída no ranking do EXAME. Em 37ª lugar, a BBT realiza transporte terrestre e aéreo para demandas refrigeradas, urgentes, entre outras, além de armazenar produtos e fazer comércio exterior.

Alguns clientes da empresa, que teve crescimento de 132% e teve receita de R$ 26,856.447,07 em 2022, são a JBS, Ambev e Nestlé.