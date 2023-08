Fora do ar desde janeiro, aplicativo que mostra ônibus em tempo real segue sem previsão de retorno

Desde janeiro de 2023, o aplicativo SimAps, responsável por fazer o mapeamento dos horários e rotas dos ônibus que circulam em Anápolis, em tempo real, está fora do ar. O software deverá passar ainda por uma troca de mando, antes de retomar o funcionamento – que segue sem previsão.

A iniciativa, que visava agilizar a vida dos moradores que se deslocam através do transporte coletivo no município, acabou ficando paralisada durante os oito meses deste ano.

O imbróglio entre a Agência Reguladora Municipal (ARM) e a empresa desenvolvedora, por outro lado, é bem mais antigo e já havia acarretado paralisações – mais especificamente no início de março de 2022, poucos meses após o lançamento oficial do app, que aconteceu em setembro de 2021.

À época, a ARM alegou “problemas com a empresa desenvolvedora” que, por sua vez, sustentou ter sofrido com “problemas de pagamento”, o que teria deixado a situação “insustentável”.

O contrato entre as partes se encerrou no final do último ano, deixando a situação do software ainda mais indefinida.

Diante desse hiato, a reportagem do Portal 6 entrou em contato com a gestão municipal, para solicitar informações sobre a fase em que se encontra o aplicativo. Em nota, foi confirmado o encerramento do contrato com a antiga empresa e a procura por uma nova responsável, porém, sem nenhuma previsão ou estimativa.

“A Agência Reguladora do Município informa que o contrato com a antiga empresa de aplicativos se encerrou, mas que já está concluindo os estudos para a contratação de um novo prestador de serviços”.

Relembre

Na ocasião do lançamento, o presidente da ARM, Robson Torres, chegou a comemorar os benefícios que o aplicativo traria.

“A implantação do aplicativo é mais um mecanismo que tem como objetivo a melhoria no serviço prestado no município”, afirmou, à época.

Segundo a ARM, o serviço de transporte público atende mais de 1 milhão de passageiros por mês, de modo que o fluxo diário chega a superar a marca de 43 mil usuários por dia. Em um primeiro momento, a ferramenta chegou a registrar mais de mil viagens diárias, entre as 28 linhas existentes.