A Prefeitura de Anápolis publicou edital para o processo seletivo que irá ofertar 292 vagas para atuação na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) do município, além de outras 876 para composição do cadastro de reserva. São mais de 30 cargos em diversas áreas, a grande maioria para nível superior.

A publicação foi feita na edição desta segunda-feira (21) do Diário Oficial do Município (DOM), e oferece salários que variam entre R$ 1.452,54 e R$ 6.778,50. O quadro apresentado oferece apenas uma vaga para nível fundamental, referente à função de atendente de saúde bucal e, para ela, a seleção ocorrerá apenas através de uma prova objetiva.

Os outros cargos são para nível superior, e terão na seleção também uma prova de títulos. As oportunidades englobam cirurgião dentista, em diferentes especialidades, e também educador físico, fisioterapeuta, farmacêutico e fonoaudiólogo.

Existem ainda opções para enfermagem na área geral, dermatológica, saúde do trabalhador e ocupacional e em saúde mental. Também foram disponibilizadas 23 modalidades diferentes para médicos ambulatoriais.

Todo o processo ficará a cargo do Instituto Verbena, ligado à Universidade Federal de Goiás (UFG). As inscrições podem ser feitas entre os dias 05/09 e 05/10, e terão o custo de R$ 60 para o cargo de Ensino Fundamental e R$ 120 para os cargos de Ensino Superior. Poderão ser feitas pelo site do Instituto Verbena.

Vale ressaltar que as vagas perdurarão pelo período de até 03 anos, podendo ser prorrogado para até o prazo máximo de 05 anos. Mais informações estão disponíveis no edital.