Buzinaço na porta do Evoé Café termina com polícia e funcionários sem esperança de retorno

Na tarde desta quarta-feira (23), a fachada do Evoé Café com Livros foi tomada por buzinas e rojões de motociclistas em protesto contra a proprietária, Giovana Ogando, que cuspiu em um motorista de aplicativo após uma discussão sobre pagamento. Enquanto isso, do lado de dentro, funcionários se reuniram em pânico.

Aproximadamente 30 motoristas marcaram presença no buzinaço. Ao Portal 6, afirmaram que as expectativas eram mais altas que a realidade. Porém, os motociclistas compensaram a falta de pessoas com o lançamento de diversos rojões próximos à porta – produzindo barulhos altos que chamaram atenção de quem passasse pela região.

As portas do café, trancadas em um dia que o estabelecimento normalmente estaria aberto, exibia as pichações de xingamentos feitas contra a dona. No entanto, alguns funcionários estavam presentes, no interior, para organizar o recinto.

Com a chegada da Polícia Militar (PM), os motoristas rapidamente se dispersaram, e os funcionários, em estado de choque, saíram do café. À reportagem, uma trabalhadora afirmou estar em pânico com as represálias sofridas pela equipe por conta da atitude da proprietária.

“Lá de dentro não dá para saber o que está acontecendo. Só ouvi os barulhos estrondosos”, disse. “Estou aterrorizada. Vieram aqui no domingo, vieram hoje e podem vir amanhã”, emendou.

A mulher afirmou que a equipe é responsável pelo atendimento ao público — alto que eles não esperam tão cedo no local.

Antes do buzinaço, um funcionário ainda nutria a esperança de abrir as portas nesta quinta-feira (24). Após o protesto, essa perspectiva já não existia mais.