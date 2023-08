Goiás poderá ter novas pancadas de chuva ainda neste mês de agosto; veja os locais

O intenso ‘calorão’ que poderá elevar as temperaturas de algumas cidades de Goiás para a casa dos 40ºC não será extenso e deve dar lugar a um temporal mais ameno e com direito a chuvas isoladas durante o fim de semana. Pelo menos é o que garante a chefe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabeth Alves.

Em entrevista ao Portal 6, a profissional afirma que a partir do próximo sábado (26) alguns municípios do estado podem registrar chuvas isoladas, além de um aumento na nebulosidade.

De acordo com a meteorologista, a cena se repetirá ao longo do domingo (27) com previsão de pancadas de chuvas isoladas principalmente na capital.

“O cenário de intenso calor deve permanecer até sexta-feira. No sábado já haverá uma mudança nessa condição com chuvas isoladas e aumento de nebulosidade. No domingo, há condição de pancada de chuva isolada”, diz.

Uma das regiões que deve ser agraciada com o temporal, segundo Elizabeth, é a Centro-Sul, onde estão localizados os municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caldazinha, Goianópolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Conforme anunciado na previsão do Inmet, a expectativa é que no sábado, a capital tenha mínimas de 19ºC e máximas de 34°C, além da formação de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas. A situação se assemelha a de Anápolis, que deve registrar até 35ºC.

Já no domingo, o cenário na capital seguirá uma lógica parecida com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, acompanhadas de ventos fracos/moderados com rajadas.