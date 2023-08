Motorista foge após atropelar e matar pedestre na BR-153, em Anápolis

Um atropelamento acabou deixando uma pessoa morta na noite desta terça-feira (22), em Anápolis. A acidente aconteceu na BR-153, próximo ao Posto Presidente, e o motorista do carro envolvido fugiu do local e não foi identificado.

O Portal 6 apurou que o acidente aconteceu por volta das 23h, nas proximidades do posto Calixtópolis. A vítima foi encontrada pelas autoridades já sem vida, caída na pista após a colisão.

Além do motorista não ter sido encontrado, o pedestre atingido estava sem documentos e, portanto, também não foi identificado. A concessionária responsável pela via, a Triunfo Concebra, prestou assistência no isolamento da área.

Como o acidente aconteceu em uma rodovia, apesar de estar dentro de Anápolis, as primeiras autoridades a comparecerem foram da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eles registraram o fato e acionaram a Polícia Civil (PC), que realizou a perícia.

O corpo da vítima foi retirado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O acidente foi registrado como homicídio culposo na direção de um veículo.