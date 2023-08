Passo a passo da inscrição para ganhar casa própria do Governo de Goiás

Em Goiás, a Agência Goiana de Habitação (Agehab) promove uma iniciativa que proporciona aos moradores a possibilidade de ganhar uma residência própria, sem pagar nada por ela.

Trata-se da Casas a Custo Zero do programa Pra Ter Onde Morar. Por meio dele, o Governo de Goiás realiza um sorteio com o nome de inscritos, selecionando pessoas parar receber a moradia.

Para se inscrever, é necessário estar com as informações pessoais atualizadas no CadÚnico, não ter casa própria e nunca ter sido beneficiado em programa de moradia, além de ter renda familiar de até um salário mínimo.

Também é necessário ser morador do município onde for realizado o sorteio há, pelo menos, três anos.

Se os documentos exigidos pelo edital do programa estiverem corretos, o nome do beneficiário vai sair em uma lista de convocação para entrega do benefício.

Regularmente, a Agehab publica uma lista com as cidades onde serão feitos os sorteamentos. Ela pode ser acessada por meio do site oficial da pasta.

Atualmente, o Pra Ter Onde Morar atinge 130 municípios goianos, com mais de 6 mil casas sendo construídas.