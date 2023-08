Diesel não está em falta em Goiás e esse é o porquê

Na última semana, ganhou força nas redes sociais o relato de que estaria faltando diesel no Brasil. A suposição repercutiu amplamente no país após o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) vir a público sustentar que o produto já estava em falta e que “o caos se aproximava”.

No registro, publicado no Facebook do parlamentar, o presidente Lula (PT) é apontado como o grande responsável pela problemática, em uma postagem que coleciona – até o momento desta publicação – mais de 75 mil visualizações e quase 1 mil comentários.

O cenário apresentado alcançou um ponto tão crítico de preocupação que o Projeto Comprova – iniciativa que reúne jornalistas de 41 veículos de comunicação brasileiros para investigar fatos e desmentir informações falsas – decidiu apurar a situação e divulgar os resultados.

Uma das fontes ouvidas pelo projeto foi a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão responsável justamente por garantir o abastecimento brasileiro. Segundo a ANP, todos os estoques apresentaram níveis adequados e “nenhuma distribuidora relatou situação de restrição de abastecimento em nenhum estado”.

Um parecer similar foi emitido pela Fecombustíveis, que reconheceu ter tido uma limitação na entrega de produtos em algumas bases específicas, mas não ao ponto de gerar uma falta de combustível para os consumidores. Outras fontes ouvidas pelo Projeto Comprova foram a Vibra Energia, a Ipiranga e a Petrobras.

Esta última que, inclusive, explicou ter realizado um aumento no preço do material nas refinarias para reduzir a defasagem em relação ao mercado internacional e diminuir o risco de falta de combustível – precisamente na contramão dos rumores de desabastecimento.

A conclusão da investigação foi de que “não há registro de desabastecimento generalizado de diesel nos postos de combustíveis, diferentemente do que afirmam um vídeo do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e outros conteúdos similares publicados nas redes sociais.”