Motoristas de Goiânia e Anápolis já podem pagar multas de trânsito com 40% de desconto

Para quem já estava ficando preocupado com o valor das multas de trânsito se acumulando, uma boa notícia. Goiânia e Anápolis já integram a lista de cidades goianas que aderiram ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), permitindo um desconto de 40% na hora de pagar o valor da infração.

Na capital, a novidade só foi confirmada nesta semana com a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) realizando a vinculação da cidade ao sistema.

O presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Fernando Cunha, confirmou ao Portal 6 que os anapolinos também já podem aproveitar a redução desde o dia 14 deste mês de agosto.

“O mecanismo é uma forma de deixar todo o processo mais prático e econômico, tanto para o motorista quanto para o município, visto que pode ser feito digitalmente”, afirmou o titular da autarquia.

Em ambos municípios, os motoristas devem seguir basicamente os mesmos procedimentos para poderem aplicar a redução no valor.

Os condutores devem estar cadastrados no SNE, com o processo sendo realizado através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Importante mencionar que o desconto só pode ser requisitado até a data de vencimento da multa.

Além disso, os motoristas devem estar cientes de que, ao optarem por pagar com o valor reduzido, estão abrindo mão do direito de recurso.