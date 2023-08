Fenômeno raro poderá ser visto nos céus de Goiás a partir desta sexta-feira (25)

O céu goiano estará especialmente iluminado a partir desta sexta-feira (25), agraciado com um fenômeno raro – a superlua azul. De acordo com a Nasa, a próxima aparição do astro nesta configuração será só daqui a 11 anos, em 2034.

O auge será no dia 30 de agosto às 22h35 – horário oficial de Brasília. No entanto, será possível ver a superlua azul nos próximos dias, principalmente logo após o pôr do sol ou antes do nascer do sol.

Assim, o evento se dá pela junção de dois fenômenos – a superlua e a lua azul. O primeiro caso se caracteriza quando o astro está no perigeu, ponto da órbita de máxima aproximação com a Terra. Neste momento, a superlua aparenta ser aproximadamente 14% maior em comparação com o apogeu, ponto mais distante da órbita.

Já a lua azul é o termo aplicado à segunda lua cheia do mês. Embora a primeira tenha sido no dia 1º de agosto, a superlua azul será o momento quando o astro mais se aproxima da Terra em todo o ano.

Desse modo, na data, a lua estará a 357.181 km da Terra, uma diminuição de 7% da distância média de 382.900 km.

Vale destacar que a lua azul não significa que o corpo celeste ganhará a coloração especial. Segundo a Nasa, é possível que partículas minúsculas espalhadas pelo ar, como poeira e fumaça, altere as ondas vermelhas de luz. Como resultado, o astro aparenta ser azul. No entanto, trata-se de um fenômeno raríssimo e, portanto, improvável.