Somente dois municípios de Goiás poderão receber chuva neste final de semana

Após um sequência de dias quentes e secos que fizeram os termômetros atingirem a casa dos 40ºC em Goiás, o fim de semana pode trazer uma trégua e vir acompanhado de chuvas brandas em alguns municípios do estado.

De acordo com a previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), durante a data, o cenário será marcado por uma variação de nebulosidade e sol.

Segundo o boletim, a explicação é que o transporte da umidade da região Norte do Brasil sobre o estado poderá favorecer a possibilidade de pancadas de chuvas em algumas localidades.

As regiões mais afetadas durante o sábado (26) devem ser Oeste, Norte, Centro e Leste com um volume de 2 mm, em cada. Já no domingo (27), a expectativa é de 3, 4, 2 e 2 mm, respectivamente. Não há previsão de chuvas no Sul e no Sudoeste.

Já no início do fim de semana, as cidades de Porangatu e Goiânia devem ser agraciadas com a passagem de um leve temporal de 2 e 1 mm, na ordem.

Nessas cidades, o tempo será marcado por uma variação de nebulosidade, sol, com possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas.

Em contrapartida no domingo, a cidade de Anápolis deve se unir ao cenário e, juntamente com os municípios, irá receber um volume de 1 mm, em cada.