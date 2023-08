Cantor Mumuzinho anuncia show em Goiânia com entrada gratuita

Provando que não é só o sertanejo que prevalece em Goiás e que o samba e pagode também tem espaço, o cantor Mumuzinho anunciou uma apresentação única em Goiânia, na próxima terça-feira (29).

O show fará parte da abertura do evento “Amarê Fashion – Semana da Moda” e acontecerá no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), no Jardim Goiás, a partir das 21h.

A entrada no local será gratuita e aberta ao público. No entanto, a quantidade de vagas é limitada e sujeita à lotação no espaço.

Considerado um dos principais nomes do pagode contemporâneo, a apresentação do artista promete relembrar alguns dos principais sucessos da carreira dele, como “Eu Mereço ser feliz”, “Fala”, “Curto Circuito” e entre outros.

Além da apresentação do cantor de pagode, o evento, que ocorre entre os dias 29 de agosto e 02 de setembro, também contará com a participação da artista carioca Fernanda Abreu, desfiles, exposições e palestras.