Produtos da cesta básica em Goiânia têm variação de até 317,73% no preço, diz Procon

Uma pesquisa elaborada pela Prefeitura de Goiânia, por meio do Programa de Defesa do Consumidor (Procon), mostrou que os produtos que compõem a cesta básica tiveram uma variação de preço de até 317,73% . O levantamento foi realizado entre os dias 16 e 18 de agosto e divulgado nesta semana.

O estudo analisou 30 itens da mesma marca, tamanho e modelo, vendidos em nove estabelecimentos comerciais da capital, dos dias 16 a 18 de agosto.

De acordo com o levantamento, as cinco maiores variações no preço estão entre 317,73% e 99,18%, com destaque para o tomate saladete, que saltou de R$ 2,99 para R$ 12,49.

Logo em seguida, aparece o feijão Dona Cota com uma diferença de R$ 4,98 a R$ 13,90. O pão francês também apresentou uma alteração de R$ 9,99 a R$ 21,99. Já o café Moinho Fino pode ser encontrado de R$ 10,99 a R$ 21,89.

De acordo com a pesquisa, caso o consumidor opte pelos valores menores, a quantia total desembolsada será de R$ 32,94. Enquanto aqueles que pagarem pelo maior preço deverão gastar um total de R$ 79,26 – ou seja, uma diferença de R$ 46,32.

Em contrapartida, as cinco menores variações foram os produtos arroz Tio Jorge 5 quilos, encontrado de R$ 21,99 a R$ 24,90, o leite Italac 1 litro, R$ 3,99 a R$ 4,99 (25,06%), e café 3 Corações 500 gramas, com preço de R$ 14,99 a R$ 189 (26,02%).

Nesse caso, o consumidor que optar pelo menor preço terá uma despesa de R$ 83,86. Já para aqueles que fizerem compras com o maior valor, o total será de R$ 100,08.