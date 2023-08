Inscrições abertas para cursos superiores gratuitos e a distância em Goiás

O Instituto Federal de Brasília (IFB) abriu as inscrições para cursos superiores no segundo semestre de 2023. Ao todo, são 1.170 vagas para licenciatura em matemática e letras-inglês na modalidade a distância.

Interessados têm até às 23h do dia 1º de setembro para se candidatar. Desse modo, estão aptos aqueles que já concluíram o ensino médio e realizaram o Enem 2022 sem zerar a redação e nenhuma prova.

Após selecionar o curso desejado, o candidato deverá escolher o polo disponível. Em Goiás, licenciatura em matemática será focada em Formosa, Goianésia, Alexânia, Planaltina, com 60 vagas em cada local.

Já o curso de letras-inglês terá como polos Planaltina, Formosa, Alto Paraíso, Alexânia, Águas Lindas, Mineiros e Goianésia, com 60 vagas por município, e Santo Antônio, com 30. No entanto, não é necessário residir nestas cidades, visto que a modalidade é a distância.

O início das aulas está prevista para o dia 09 de outubro, sendo que as turmas serão de 30 a 60 alunos. Ministradas de segunda a sexta-feira, há possibilidade de haver aula aos sábados, de acordo com o calendário acadêmico.

Mais informações estão disponíveis no edital.