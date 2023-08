PC vai investigar suspeito de abordar estudantes e se masturbar na frente delas, em universidade goiana

A Polícia Civil (PC) em Catalão, município no Sul de Goiás, está investigando o caso de um homem, ainda não identificado, que estaria assediando diversas estudantes do município.

Conforme apurado pelo Portal 6, pelo menos oito mulheres já teriam sido importunadas pelo suspeito, identificado como um homem calvo, de porte físico avantajado e idade estimada entre 45 e 50 anos.

Segundo as vítimas, o homem teria o costume de abordar as jovens na saída do Câmpus I da Universidade Federal de Catalão (UFCat).

Ele se aproximaria delas de carro, perguntando onde poderia encontrar um hospital na região. No entanto, enquanto conversa com as estudantes, o suspeito abaixaria as calças e se masturbava na frente delas.

Mais recentemente, uma jovem, de 20 anos, chegou a registrar uma queixa na delegacia de Catalão, após ser vítima do homem.

O caso teria ocorrido na manhã desta quinta-feira (24), seguindo o mesmo modo de abordagem.

Entretanto, esta não seria a primeira vez que a estudante sofre esse tipo de importunação sexual, tendo sido abordada pelo mesmo suspeito há dois meses.

Em ambas ocasiões, ela estava acompanhada de amigas, que fugiram do local após se darem conta do que estava acontecendo.

Caberá agora aos agentes da PC darem continuidade às investigações, para encontrar o autor e dar sequência às medidas cabíveis.