Se você já fez aula de inglês, espanhol ou seja qual for o idioma, com certeza já deve ter se deparado com algumas palavras que simplesmente não possuem tradução para a língua portuguesa, não é mesmo?

Bom, assim como muitos brasileiros se deparam com isso fora das nossas fronteiras, os gringos também encontram essa dificuldade na hora de aprender nosso idioma.

Curioso, né?

Hoje iremos te apresentar algumas dessas palavras que não tem como traduzir, principalmente para o inglês.

6 palavras da língua portuguesa que não têm como traduzir:

1. Saudade

Não tem como falar de palavras não-traduzíveis sem falar de saudade, né?

Essa único e exclusivo termo da língua portuguesa só existe no Brasil e, convenhamos: é uma palavra linda demais!

São sete palavras que resumem bem um sentimento relacionado a sentir falta de alguém. Inclusive, no inglês, a saudade se torna a expressão “I miss you”, ou seja, “eu sinto falta de você”.

2. Cafuné

Deve ser horrível morar na gringa e não poder usar a palavra cafuné, porque, simplesmente, ela não existe, não é mesmo?

Pois bem, saiba que, caso você esteja nos Estados Unidos, e quiser pedir um cafunézinho para alguém, vai precisar usar a frase “gentle head rub”, que quer dizer “massagem suave na cabeça”. Bem sem graça, não é mesmo?

3. Maracujá

Se você queria uma palavra 100% brasileira aqui está ela: maracujá!

Do tupi, maracujá quer dizer “fruta que se come na cuia” e, obviamente, ela não possui uma tradução para outros idiomas.

Você encontra o maracujá nos outros países como “passion fruit” ou fruta da paixão, fazendo uma associação à sua flor, que lembra a coroa de espinhos de Cristo, fazendo assim uma analogia à “Paixão de Cristo”.

4. Xodó

Xodó também é mais um termo que os gringos não possuem o privilégio de usar e, para nós aqui, a palavra serve muito além do que só um apelido fofo entre casais.

Xodó serve também para se referir a filhos, amigos, objetos e até animais. Na gringa, “crush” pode ser uma possível adaptação para xodó, mas não cai muito bem, né?

5. Gambiarra

É claro que a “engenharia brasileira” não se encontra fora das nossas fronteiras, não é mesmo?

Essas invenções mirabolantes podem ser representadas por “work around” em outros países, mas, cá entre nós, gambiarra tem o seu valor!

6. Malandro

Por fim, talvez você até encontre tradução para malandro em outras línguas latinas, mas no inglês essa palavra não existe!

No máximo, o que encontramos é “cheater”, uma tentativa frustrada para se referir a malandro, já que quer dizer “trapaceiro” ou “mentiroso”.

