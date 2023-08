Tendência no exterior, cuidadores de pets ganham espaço em Goiás

Muitos ‘pais de pet’’ ficam sem saber o que fazer quando viajam, ou quando a rotina aperta e fica difícil dar atenção aos animais. Diante da demanda de serviços que atendam a essas especificidades, um nicho de mercado vem ganhando cada vez mais espaço na área veterinária.

Os chamados “Dog Heros”, ou heróis de cães, são um tendência vinda do exterior e das grandes metrópoles, na qual um profissional se dispõe a garantir o bem-estar dos animais quando o dono não possui disponibilidade. Esse cuidado vai desde a estadia, visitas a domicílio à passeios em parques.

Ao Portal 6, o jovem influencer e mixologista Guilherme Marques, de Goiânia, mais conhecido como “O tal do Marques”, que atua na área desde 2020, revelou como foi o início da carreira.

Segundo ele, tudo começou apenas como uma forma de ajudar uma amiga que iria viajar e precisava de suporte para as duas cachorrinhas, as quais ele conhecia desde pequenas.

No entanto, o que começou apenas como um favor foi se transformando em negócio a partir do momento que outras pessoas ficaram sabendo e pediram para que ele fizesse o mesmo com os respectivos animais. Dentre os serviços que o jovem oferece, estão o passeio, ou dog walk, e visitas na casa do próprio cachorro.

“Tem animal que não precisa que eu dê comida e nem nada, só passear. Por exemplo, um cliente cujo tutor pode alimentar mas que tem uma condição médica que o impede de passear. Eu vou na casa da pessoa, busco, passeio e devolvo”, explicou.

Entre os preços de cada serviços, o passeio fica entre R$ 25 e R$ 30, de acordo com o animal e local. A visita sai por R$ 45 ou R$ 50 o dia, e a estadia custa entre R$ 90 e R$ 100. Vale ressaltar que estes preços podem variar ainda mais, de acordo com o porte do cão e o local em que reside.

Outro exemplo de sucesso na área é o “Dog Hero Anápolis”, que conta com uma estrutura especial para a estadia dos pets, o chamado Hotel para Cães, que inclui até uma creche.

Ao Portal 6, Lucas Bastos, um dos responsáveis pela empresa, explicou que dentre os serviços oferecidos também há a visita. Além de trabalhar com cães, ele também atende gatos.

“Os casos de visita são muitos, em especial entre os bichanos. Os felinos são mais territorialistas e não aceitam muito bem serem retirados do ambiente em que vivem por estranhos”, relatou.

A creche funciona entre as 06:30h e as 18h e a diária custa R$ 35. Já no caso das diárias do hotel, são abarcadas 24 horas, e os preços variam de R$ 50 em dias normais e R$ 60 nos feriados.

Preços de passeio e visita, segundo ele, são negociáveis pois dependem de muitas variáveis. Alguns dos vários benefícios que os serviços oferecem são a redução do estresse e da ansiedade que os animais sentem ao ficarem longe dos donos.